Razii in Falticeni si Adancata. Un tanar de 18 ani a fost prins la discoteca cu un cutit asupra sa. Acesta s-a ales cu dosar penal. In acest week-end politistii au desfasurat doua razii in zone in care au fost identificati anumiti factori de risc infractional. Peste 50 de politisti au participat la actiunile derulate in municipiul Falticeni si zona arondata dar si pe raza Sectiei de politie Rurala Adancata. Astfel, in noaptea de sambata spre duminica, Politia municipiului Falticeni si sectiile de politie rurala arondare, au organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu violenta in zona barurilor, discotecilor, teraselor, restaurantelor precum si pe linia sigurantei traficului rutier in zona de competenta, fiind constatate patru infractiuni si prinsi patru infractori. Au fost aplicate 22 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 6.350 lei. Au fost retinute patru permise de conducere. In cadrul raziei au fost legitimate 131 de persoane si au fost controlate 47 de vehicule. Cu ocazia controlului efectuat la o discoteca din comuna Bogdanesti, politistii au identificat un tanar de 18 ani, din localitate care avea asupra lui un cutit. Tanarul s-a ales dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de port fara drept de obiecte periculoase, ce va fi solutionat procedural. Un echipaj rutier a oprit pentru control pe strada Maior Ioan din municipiul Falticeni, autoturismul condus de un localnic de 30 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Barbatul s-a ales cu dosar penal. Tot sambata noapte, un echipaj rutier, a oprit pentru control pe strada Ion Creanga, din municipiul Falticeni, autovehiculul condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Cornu Luncii. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. De asemenea, in noaptea de sambata spre duminica, Sectia 8 Politie Rurala Adancata a organizat o actiune pe raza de competenta. Au fost constatate doua infractiuni si au fost prinsi doi infractori.Au fost aplicate sase sanctiuni contraventionale in valoare de 3.270 lei. In cadrul raziei a fost retinut un permis de conducere si au fost ridicate doua certificate inmatriculare si un set de placute de inmatriculare. Sambata noapte, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata a oprit pentru control pe DN 29A, pe raza localitatii Calugareni, autoturismul condus de un barbat de 46 de ani, din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere anulat pentru infractiuni la regimul rutier. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata a oprit pentru control pe DC 54, din comuna Zvoristea, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani, din municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal.