Razii in barurile si discotecile de pe raza judetului Suceava FOTO

Razii in barurile si disoctecile de pe raza judetului Suceava. Conducerea IPJ Suceava a initiat o actiune cu efective sporite in vederea asigurarii unui climat de ordine si disciplina care sa permita tinerilor veniti sa se distreze in mod civilizat sa poata face acest lucru in deplina siguranta.Actiunea s-a desfasurat in noaptea sambata spre duminica intre orele 21.00 - 04.00 pe raza intregului judet, atat in mediul rural cat si in mediul urban. Actiunea a vizat asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si zona adiacenta a discotecilor, barurilor, salilor de jocuri de noroc dar si siguranta rutiera prin prevenirea accidentelor comise pe fondul bauturilor alcoolice.Un capitol distinct al actiunii l-a constituit identificarea minorilor care frecventeaza barurile si discotecile si consuma bauturi alcoolice. In acest sens, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava si politistii de proximitate si de ordine publica au efectuat verificari in peste 30 de unitati de alimentatie publica. Au fost sanctionati mai multi minori care consumau alcool sau fumau in incinta unor baruri, fiind luate, de asemenea masuri de sanctionare si fata de administratorii unitatilor respective si fata de personalul de serviciu. Actiunea a fost orientata pe trei segmente: verificari la salile de jocuri de noroc si sali de pariuri sportive intre orele 21.00 - 23.00 , razii in baruri, cluburi si discoteci in intervalul 23.00 - 02.00 si sporirea patrulelor auto in intervalul 02.00 - 04.00 pentru monitorizarea iesirilor din cluburi si asigurarea deplasarii in siguranta a tinerilor catre domicilii. In zona municipiului Suceava au fost organizate controale in toate barurile si discotecile de pe raza municipiului.In cadrul actiunilor au fost legitimate peste 1000 de persoane. La nivelul intregului judet, au fost verificate 141 de locatii.Au fost aplicate 207 sanctiuni contraventionale in valoare de 77.865 lei. Au fost organizate 30 de filtre rutiere in proximitatea barurilor si discotecilor si au fost retinute 28 de permise de conducere, majoritatea pentru consum de bauturi alcoolice. De asemenea, au fost retrase si 12 certificate de inmatriculare. Duminica, ora 04.00, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata a oprit pentru control pe raza satului Poiana, din comuna Zvoristea, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani din municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Duminica, ora 03.25, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti, a oprit pentru control pe DJ 178A, din comuna Todiresti, autoturismul condus de un localnic de 27 de ani.

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, in prezenta personalului medical, barbatul a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.De asemenea, o patrula din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Moara a depistat pe raza localitatii Moara, in intersectia dintre DJ 209C si un drum comunal neclasificat, un tanar de 22 de ani, care efectua drifturi pe zapada cu autoturismul ce nu avea montate placute cu numarul de inmatriculare. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu figureaza ca fiind inmatriculat in Romania. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "punerea in circulatie au conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.