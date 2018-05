Reactia Holzindustrie Schweighofer la perchezitiile DIICOT

Comunicat de presa

Holzindustrie Schweighofer coopereaza cu autoritatile si ofera tot sprijinul in ancheta DIICOT comunicata pe 30 mai 2018. Principiul fundamental al companiei este de a respecta intotdeauna legea si reglementarile in vigoare din tarile in care opereaza. Compania pune la dispozitia autoritatilor toate informatiile necesare pentru buna desfasurare a anchetei in curs si sprijina autoritatile prin toate mijloacele sale pentru o solutionare corecta a investigatiei, pe baza unor date transparente. Compania nu a fost instiintata de obiectul acestei investigatii. Compania Holzindustrie Schweighofer este prima interesata in solutionarea rapida si corecta a acestei situatii.

La inceputul anului 2017, Holzindustrie Schweighofer a implementat un plan de actiune complex pentru a combate taierile ilegale si pentru a sprijini dezvoltarea unei industrii durabile a lemnului in Romania. Compania a investit 1 milion de euro in consolidarea securitatii lantului sau de aprovizionare prin masuri care depasesc cu mult cerintele legale si reglementarile in vigoare din Romania. La un an de la implementare, compania a facut public bilantul acestor masuri.

- Noile masuri Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie sustenabila a lemnului

- Monitorizare prin GPS - transparenta in lantul de aprovizionare

Holzindustrie Schweighofer a implementat in Romania un sistem de monitorizare prin GPS(Timflow). Sistemul depaseste cu mult toate cerintele legale. Toate camioanele care livreaza bustean la fabricile de cherestea ale companiei sunt echipate cu un dispozitiv GPS care demonstreaza locul exact de incarcare a bustenilor. Datele sunt accesibile publicului pe www.timflow.com.

- Holzindustrie Schweighofer sustine introducerea standardelor FSC in Romania prin plata unui bonus de 10 RON/m3 pentru bustenii certificati FSC.

Pentru a asigura un lant de aprovizionare durabil in Romania, care sa indeplineasca standardele inalte ale FSC, Holzindustrie Schweighofer plateste furnizorilor sai un bonus pentru bustenii certificati FSC. Din 2012, Holzindustrie Schweighofer a platit un total de 6,4 milioane lei (1,4 milioane euro) pentru acest bonus FSC.

- O mai buna consultare cu partile interesate

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer a imbunatatit si a intensificat dialogul cu toate partile interesate. Compania si-a asumat un dialog deschis si transparent cu ONG-urile si societatea civila. Avem acelasi obiectiv: asigurarea sustenabilitatii in industria de prelucrare a lemnului.

- Audit cuprinzator realizat de renumitul grup Indufor

In ianuarie 2016, Holzindustrie Schweighofer a analizat procesele sale interne in profunzime. Firma de consultanta finlandeza Indufor a examinat toate procesele, precum si lantul de aprovizionare si toate fabricile din Romania. Concluzia raportului: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer depaseste cu mult reglementarile in vigoare si e in perfecta conformitate cu standardele stabilite de Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul(EUTR).

- Controale stricte pentru zone cu risc

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem pentru minimizarea riscurilor, sistem bazat pe harti ale Asociatiei pentru Certificare Forestiera, care identifica zone de risc pentru taieri ilegale. In cazul in care Holzindustrie Schweighofer cumpara lemn din aceste zone sau din depozitele situate in imediata apropiere a parcurilor nationale sau a padurilor virgine, angajatii nostri verifica documentele necesare recoltarii legale a lemnului(actul de punere in valoare, amenajamentul silvic) cu atentie maxima.

- Echipa de conformitate consolidata

Un proces riguros de due diligence necesita un numar adecvat de experti bine instruiti. Recent, Holzindustrie Schweighofer si-a dublat echipa de certificare si conformitate, ajungand la 16 experti care lucreaza pentru companie.

- Renuntarea la furnizorii care nu respecta politica de achizitii a Holzindustrie Schweighofer

In cazul in care furnizorii nu respecta politica de achizitii a companiei, acestia sunt exclusi din lantul de aprovizionare.

- Holzindustrie Schweighofer nu accepta lemn provenit din parcurile nationale

Holzindustrie Schweighofer a implementat in Romania politica "Zero transporturi din parcurile nationale", desi legislatia permite recoltarea lemnului din zonele tampon ale parcurilor nationale.

- Training de conformitate si anti-coruptie

Pentru angajati, in special pentru cei care se ocupa de achizitii, Holzindustrie Schweighofer organizeaza in mod regulat training-uri de conformitate si anticoruptie.