Receptionera unui hotel din Radauti, violata in timpul serviciului de un individ care a pretins ca vrea sa se cazeze

Autorul a fost identificat de politisti si retinut pentru 24 de ore.

Socant. Receptionera unui hotel, o tanara de 23 de ani, din localitatea Horodnic de Sus, a fost violata in timpul serviciului. Joi dimineata, in jurul orei 04.00, tanara se afla la sericiu si a fost sunata pe telefonul mobil de un barbat care a spus este in fata usii de acces a hotelului si ca doreste o camera. Receptionera a mers si a descuiat usa, iar in holul hotelului a intrat barbatul respectiv. Angajata hotelului a intrat in camera receptiei pentru a lua cheia de la o camera, moment in care barbatul a intrat in receptie, a imobilizat-o, dupa care i-a desfacut pantalonii si a intretinut cu aceasta un act sexual normal. Victima nu a fost lovita de autor, iar in hotel nu erau alte persoane. Imediat dupa viol victima a sunat la 112 si a anuntat cele intamplate. In cursul zilei de joi, politistii au desfasurat activitati pentru identificarea autorului. Astfel, in cadrul actiunii, s-a reusit identificarea si retinerea acestuia, un barbat de 28 de ani, din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, care locuieste fara forme legale pe raza comunei Horodnic de Sus. Individul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore si introdus in arestul IPJ Suceava. In cursul zilei de vineri, in baza probelor administrate, suspectul va fi prezentat Parchetului Radauti cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si luarea masurii arestarii preventive.