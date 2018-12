Recital de vioara si pian la patru maini, la Muzeul de Istorie Suceava

Pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri, in cadrul serilor muzeale, joi, 6 decembrie, de la ora 18.00, la Muzeul de Istorie va avea loc un Recital de vioara si pian la patru maini, cu un program intitulat Enescu si Muzica Lumii, sustinut de pianistii Corina Raducanu, Eugen Dumitrescu, violonista Anca Vasile si pianistul Alessandro Trebeschi.

Corina Raducanu si Eugen Dumitrescu canta impreuna din anul 2005. Activitatea concertistica a duo-ului pianistic cuprinde participari in 25 de festivaluri nationale si internationale, peste 400 de recitaluri in tara (86 de localitati) si in strainatate (Austria, Germania, Italia, Republica Moldova, Ucraina).

Alaturi de cele 11 turnee de promovare a muzicii clasice, duo-ul pianistic a avut onoarea de a sustine primele concerte de pian din istoria localitatilor Avrig, Balan, Ciocanesti, Ditrau, Fagaras, Gaesti, Hateg, Lehliu-Gara, Moreni, Petrila, Praid, Tarnaveni si Titu. Un concert aparte, in premiera, a avut loc in Fortul 13 Jilava cu ocazia Congresului Inter-Asso 2014. Activitatii concertistice a duo-ului pianistic i se adauga numeroase premii nationale si internationale obtinute la concursurile de profil, prezente in juriile concursurilor nationale si internationale de specialitate, precum si masterclass-uri sustinute ca profesori invitati. Corina Raducanu si Eugen Dumitrescu sunt absolventi ai Liceului de Muzica George Enescu si ai Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, la clasa de pian a prof.univ.dr. Vlad Dimulescu si muzica de camera a conf. univ. dr. Manuela Giosa si conf. univ. dr. Ioana Raluca Voicu-Arnautoiu, unde si-au completat si incheiat studiile (licenta, master, doctorat, post-doctorat).Cei doi pianisti sunt fondatorii Asociatiei Klavier Art si initiatorii mai multor programe culturale ce au loc anual in diferite orase si regiuni ale tarii (Fagaras, Gheorgheni, Petrosani, Radauti, Reghin, Resita, Sibiu, Zarnesti si Muntii Retezat).



Violonista Anca Vasile s-a nascut la Tulcea unde a inceput studiul viorii la varsta de 4 ani. A urmat cursurile Liceului de Muzica George Enescu din Bucuresti. Este licentiata a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, promotia 2005 si a Academiei Nationale Santa Cecilia din Roma (Italia), promotia 2009. Este laureata cu 9 premii nationale si 3 premii internationale, cel mai recent fiind in 2010 la Rovere d`Oro (Liguria, Italia). De asemenea, a participat la renumitele concursuri internationale Queen Elisabeth (Bruxelles, Belgia) si Violin Masters (Monte Carlo). A participat la cursuri de maiestrie sustinute de violinistii: Yuri TORCINSKY (concert maestru al orchestrei din Manchester), Mark Lubovsky(castigatorul premiului I la concursurile Paganini, Sibelius, Ceaikovski), Nabueko Aseada(concert maestru Berliner Philarmoniker Orchestra), Giulio Franzetti(concert maestru Scala di Milano), Kim Nam Num (Coreea de Sud), Yvry Gitlis (Franta) si Stefan Gheorghiu. A fost solista alaturi de orchestrele Lyceum Strings, Orchestra Universitatii din Bucuresti, Orchestra Medicilor din Bucuresti, Orchestra Filarmonicii din Ramnicu Valcea si Orchestra Filarmonicii din Galati, Bucharest Wind Orchestra, Orchestra di Fiatti di Borgosatollo. Colaboreaza cu orchestrele din Brescia, Bolzano si Bologna. Alaturi de pianistul Enrico POMPILI a inregistrat 2 CD-uri cu lucrari ale compozitorului Alberto BONERA. Din anul 2012 este profesor de vioara la Conservatorul Luca Marenzo din Brescia si Darfo (Italia).

Alessandro Trebeschi este licentiat al Conservatorului Lucio Campiani din Mantova (2000), la clasa profesorului Giacomo BELLINI. Isi continua studiile la Universitatea din Brescia unde termina Facultatea de Economie Politica (2003) si la Universitatea din Pavia unde absolva Facultatea de Economie Internationala (2006). Este discipolul profesorilor Rinaldo ROSSI, Cristiano Burato si Piernarciso Masi. A urmat cursuri de perfectionare cu Michel Beroff, Aldo Ciccolini, Claudio martinez-Mehner, Jeffrey Swann, Paolo Bordoni si Klaus Hellwig. Este laureat al concursurilor Maria Canals (Barcelona, Spania), Europeen Piano Competition (Le Havre, Franta), semifinalist la Premio Iturbi (Valencia, Spania), afirmandu-se si la alte concursuri nationale si internationale. A concertat pe scene importante din Europa si Asia (Germania, Macedonia, Polonia, Republica Moldova, Spania si Japonia). Recent a fost invitat sa concerteze la Teatro Grande din Brescia, Teatro Bibiena din Mantova, Teatro Sociale din Como si Sala Verdi din Milano. Are o intensa activitate ca pianist acompaniator, cantand cu numerosi solisti vocali, alaturi de care sustine concerte si recitaluri. Colaboreaza cu teatre importante precum Teatrul Maggio Fiorentino din Florenta, Teatro Grande din Brescia si altele.