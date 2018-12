Recomandarile politistilor privind circulatia in conditii de iarna

Anvelopele de iarna se folosesc atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei. Legislatia in vigoare nu conditioneaza utilizarea anvelopelor de iarna de o anumita data calendaristica, ci de starea partii carosabile.De asemenea, in aceste conditii, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenda intre 9 si 20 de puncte-amenda (in prezent, intre 1.305 lei si 2.900 de lei). Mai mult, se va retine certificatul de inmatriculare/inregistrare al autovehiculului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare, fara drept de circulatie.

Cand partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, politistii va recomanda sa circulati cu o viteza care sa va permita sa opriti in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare in astfel de conditii este mult mai mare.

Totodata, politistii recomanda conducatorilor de autovehicule sa respecte cu maxima strictete regulile de circulatie si urmatoarele principii de conduita preventiva:

Dotati-va autovehiculele cu anvelope pentru sezonul rece.

Asigurati-va ca functioneaza corespunzator sistemele de iluminare-semnalizare, cat si a cele de climatizare/degivrare.

Utilizati luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri si a celor de ceata in cazul aparitiei acestui fenomen.

Manifestati prudenta sporita si adaptati permanent viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Astfel, chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare in astfel de conditii este mult mai mare.

Evitati actionarea brusca a sistemului de franare si a mecanismului de directie, deoarece autovehiculul pe care il conduceti poate derapa. Folositi cu precadere frana de motor atunci cand rulati pe un carosabil alunecos. Nu efectuati depasiri riscante!

Toti ocupantii autovehiculelor trebuie sa foloseasca centura de siguranta! De asemenea, este necesar sa pastrati in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele din fata, pentru a putea opri in conditii de siguranta!

De asemenea, este bine sa aveti la dumneavoastra o lopata, perie/matura, racleta, sac cu sare/nisip si lanturi.

"Politistii atrag inca o data atentia cu privire la necesitatea respectarii legislatiei. Pe toata perioada sezonului rece vom fi in trafic cu efective sporite pentru fluidizarea circulatiei si vom aplica legea cu strictete pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si salvarea de vieti", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.