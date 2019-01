Recomandarile politistilor rutieri pentru circulatia in conditii de iarna

Politistii suceveni informeaza ca in regiunile de munte ale judetului nostru, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, iar in zonele joase sunt prognozate conditii meteo care pot genera aparitia ghetii si poleiului.



Recomandarile politistilor rutieri:



Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulatie pe fondul conditiilor meteorologice nefavorabile, politistii recomanda conducatorilor auto sa se intereseze cu privire la starea meteorologica de pe traseul pe care urmeaza sa il parcurga si sa isi echipeze autovehiculul corespunzator.



Pe timpul calatoriei cu autovehiculul, circulati cu viteza redusa, adaptata conditiilor meteo-rutiere si mariti distanta de siguranta in mers si nu va angajeati in efectuarea unor manevre riscante in trafic.



In situatia conducerii autovehiculelor pe timp de ploaie sau ninsoare, este necesara utilizarea luminilor de intalnire si pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drum, precum si a celor de ceata, in cazul aparitiei acestui fenomen. Atunci cand vizibilitatea in oglinzile retrovizoare ale autovehiculului este redusa, folosirea luminilor de catre ceilalti conducatori auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers.



Totodata, recomandam pastrarea unei distante mai mari fata de autovehiculele care circula in fata, precum si evitarea actionarii bruste a mecanismului de directie si a sistemului de franare al autovehiculului, pentru evitarea acvaplanarii sau derapajelor necontrolate.



Asigurati-va ca instalatiile de degivrare si dezaburire ale autovehiculului functioneaza in parametri. Pe timpul deplasarii atat parbrizul cat si geamurile laterale ale autovehiculului trebuie mentinute curate pentru o mai buna vizibilitate.



In cazul ramanerii in pana, triunghiurile de presemnalizare trebuie asezate la o distanta mai mare de autovehicul, decat in conditii normale.



In conditiile unui trafic aglomerat, precipitatiile pot determina aparitia unor blocaje rutiere temporare. Pastrati-va calmul, nu uitati de politetea rutiera si nu blocati intersectiile! Nu va angajati in depasirea de autovehicule fara a avea o buna vizibilitate si faceti fiecare manevra in trafic, numai dupa o temeinica asigurare.



Reamintim ca utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.



Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenda intre 9 si 20 de puncte-amenda, si se va retine certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.



Actionati pedala de acceleratie cu moderatie atunci cand drumul este acoperit cu zapada, gheata, polei, in conditii de ploaie abundenta sau de ceata. Nu uitati ca puteti pune in pericol nu doar propria persoana, ci si ceilalti ocupanti ai autovehiculului si pe ceilalti participanti la trafic.



Daca va grabiti sa ajungeti la destinatie, nu uitati ca timpul este pretios pentru toata lumea. Èšineti cont ca implicarea in orice eveniment rutier va va consuma mult mai mult timp decat daca va deplasati cu prudenta.



Informatii actualizate despre situatia traficului gasiti pe siteul oficial al Politiei Romane, la sectiunea Infotrafic: https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic - va recomandam sa verificati starea traseului pe care urmeaza sa il parcurgeti, inainte de a pleca la drum.