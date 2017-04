Recomandarile politistilor suceveni pentru cei care participa la Denii

Peste 100 de politisti actioneaza suplimentar in zona locaselor de cult.

In fiecare seara din aceasta saptamana, pana in Vinerea Mare, au loc la biserica Deniile, slujbe speciale, la care participa un numar mare de persoane.

Pentru prevenirea faptelor antisociale si prevenirea furturilor din genti si buzunare, peste 100 de politisti actioneaza suplimentar in zona lacaselor de cult, echipati in tinuta civila dar si in tinuta militara.

Pentru ca aceste clipe sa le putem petrece in liniste si siguranta, Politia Romana va recomanda:

Parcarea autoturismelor personale sa se faca astfel incat sa nu se blocheze caile de acces atat pentru cetateni, cat si pentru autospecialele de interventie ale politistilor ori apartinand altor institutii, in caz de nevoie!

Daca parasiti autoturismul, chiar si pentru scurt timp, nu lasati cheile in contact, in incuietoarea portierei sau a portbagajului!

Aveti grija de bunurile pe care le aveti asupra dumneavoastra!

Cand stati la rand, nu va inghesuiti!

Nu pastrati banii in buzunarele exterioare ale vestimentatiei! Furturile din genti se comit in special in locurile aglomerate. Daca sunteti impins, verificati-va imediat geanta, pentru a fi siguri ca nu sunteti victima unui furt!

Atunci cand va insotesc copiii, nu ii lasati nesupravegheati!

Respectati intotdeauna indicatiile politistilor!