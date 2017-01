Recomandarile politistilor suceveni pentru minivacanta de Ziua Unirii

Politistii suceveni atrag atentia participantilor la trafic cu privire la posibilitatea aparitiei poleiului, fenomen asociat cu ceata, umiditatea si temperaturile reduse. In acest sens oamenii legii recomanda soferilor sa nu porneasca la drum daca nu si-au echipat corespunzator autovehiculele cu anvelope specifice sezonului.

Peste 200 de politisti, actioneaza in perioada 20 - 24 ianuarie suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor. Oamenii legii recomanda soferilor si pietonilor o atentie sporita in trafic, dar si dispunerea unor masuri minime de siguranta personala si patroimoniala, astfel incat aceste zile sa fie petrecute fara incidente sau evenimente negative. Politistii suceveni atrag atentia participantilor la trafic cu privire la posibilitatea aparitiei poleiului, fenomen asociat cu ceata, umiditatea si temperaturile reduse. In acest sens acestia recomanda soferilor sa nu porneasca la drum daca nu si-au echipat corespunzator autovehiculele cu anvelope specifice sezonului.

In timpul calatoriei, cei de la volan trebuie sa pastreze in mers o distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu actioneze brusc mecanismele de directie si franare si sa utilizeze cu precadere frana de motor, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil alunecos.

- Atentie sporita la efectuarea depasirilor, nu va angajati in efectuarea de depasiri neregulamentare!

-Circulati cu viteza moderata! Viteza excesiva sau neadaptata la particularitatile de drum si de trafic genereaza accidente grave de circulatie;

-Nu conduceti sub influenta bauturilor alcoolice! Alcoolul diminueaza considerabil reflexele;

-Folositi centura de siguranta! Acest accesoriu va poate salva viata;

-Folositi corect luminile pentru a va face vizibili in trafic;

Nu conduceti masina cand sunteti obositi! Oboseala la volan va poate fi fatala. Evitati pe cat posibil sa circulati, pe distante lungi, noaptea;

De asemenea, dimineata si seara , ceata impune din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier, o conduita preventiva pe toata durata deplasarii pe drumurile publice.

Este necesar sa se ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum, iar fiecare manevra in trafic sa se faca numai dupa o temeinica asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie sa fie reglate corespunzator.

Pietonii, biciclistii si carutasii trebuie sa fie constienti de faptul ca pe timp de ceata si polei sunt mai greu vizibili in trafic si se expun riscului de accident rutier.

De asemenea, politistii atrag atentia cu privire la consecintele consumului de alcool.

Multe din tragediile generate de criminalitatea cu violenta sau de evenimentele rutiere se produc pe fondul consumului de bauturi alcoolice in exces.