Rectorul Universitatii Stefan cel Mare, la un pas de a ajunge ministrul Educatiei

Rectorul Universitatii Stefan cel Mare Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, inscris in PSD in cursul zilei de miercuri, este la un pas de a fi numit ministru al Educatiei, in Guvernul Dancila. Acesta a fost propus pentru functia de ministru de senatorul Ioan Stan, liderul OJ PSD Suceava. Valentin Popa a fost votat in sedinta de astazi a Consiliului Executiv al PSD pentru a prelua functia de ministru al Educatiei. Acesta este rector al Universitatii Stefan cel Mare Suceava incepand din anul 2012, fiind la al doilea mandat. In cazul in care noul Guvern va fi validat de Parlament, Valentin Popa il va inlocui in functia de ministrul pe Liviu Pop.Candidatii pentru portofoliile noului Guvern urmeaza sa fie audiati in comisiile parlamentare de specialitate.