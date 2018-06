Reprezentanti ai corpului diplomatic acreditat la Bucuresti, in vizita de documentare la Suceava

Diplomati din 23 de state se vor afla la Suceava, in perioada 15-17 iunie 2018, intr-o vizita de documentare organizata de Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul autoritatilor judetene. Anuntul a fost facut de Biroul de Presa al Prefecturii Suceava.Din delegatie fac parte ambasadori din Argentina, Algeria, Peru, Belarus, Egipt, Chile, Armenia, Pakistan, Cuba, Uruguay, Azerbaidjan, Mexic, Slovacia, Coreea, Nigeria, Irak, Iran, Turkmenistan, precum si reprezentanti ai ambasadelor Danemarcei, Braziliei, Ucrainei, Kazahstanului si Republicii Congo. Vineri, de la ora 17,30, in Sala Stefan cel Mare de la Palatul Administrativ, delegatia se va intalni cu reprezentanti ai autoritatilor si ai mediului de afaceri.

In zilele urmatoare, sambata si duminica, reprezentantii corpului diplomatic vor vizita obiective turistice si religioase din Marginea, Putna, Voronet, Vama si din municipiul Suceava. Vizita corpului diplomatic are drept scop promovarea potentialului turistic, economic si de investitii al judetului Suceava.