Reputatul medic sucevean Ilie Merticariu a iesit la pensie

Unul din cei mai cunoscuti si apreciati medici suceveni, obstetricianul Ilie Merticariu, s-a pensionat. Vineri, 26 iunie 2017, a fost ultima zi in care reputatul medic a profesat in cadrul Spitalului Judetean Suceava, acolo unde, de-a lungul anilor, a facut mii de interventii chirurgicale de succes, unele dintre ele extrem de dificile. Dupa o viata de munca in cadrul celei mai importante unitati sanitare din judet, Ilie Merticariu se retrage, urmand sa profeseze in continuare la cabinetul sau dar nu exclude nici colaborari cu alte unitati medicale private. Ilie Merticariu a ocupat de-a lungul anilor mai multe functii de conducere la nivelul Spitalului Judetean Suceava: sef al Sectiei Obstetrica Ginecologie, manager al unitatii sanitare mentionate dar si director medical.