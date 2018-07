Restrictii de circulatie pe podul din Vatra Moldovitei, pe DN 17 A

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane pe DN 17A, in localitatea Vatra Moldovitei, judetul Suceava, pe podul de peste raul Moldovita, sunt instituite restrictii de viteza(30 km/h) si de tonaj(maxim 7,5 tone), din cauza precipitatiilor abundente din ultima perioada. Circulatia se desfasoara pe un singur fir, alternativ. In cursul zilei de miercuri, in urma fenomenelor meteo periculoase inregistrate, pompierii militari suceveni au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din localitatile Stulpicani( o locuinta, patru curti si zece beciuri), Vicovu de Sus (o locuinta si patru curti), Berchisesti(un beci si o anexa) si Falticeni(o curte).