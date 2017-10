Revendicarile SANITAS prezentate Institutiei Prefectului Judetului Suceava FOTO

Revendicarile au fost prezentate Institutiei Prefectului Judetului Suceava pentru a fi inaintate spre solutionare Guvernului Romaniei.

La solicitarea reprezentantilor Uniunii Sindicale Judetene Sanitas, membra a Uniunii Judetene a CNSLR Fratia Suceava, afiliata la Federatia Sanitas, marti la ora 10.00, a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Judetului Suceava, sub conducerea prefectului judetului Mirela Adomnicai si a subprefectului Silvia Boliacu. Romica Balan presedintele Sanitas Suceava si Gabriel Buliga presedinte al U. J. CNSRL - FRATIA Suceava alaturi de colegii din sindicatele afiliate la UJ Sanitas Suceava si Sindicatul Pro As Suceava, au prezentat nemultumirile sindicalistilor Sanitas si celor afiliati la UJ CNSLR FRATIA Suceava generate de Legea 153/2017 pentru asistenta medicala si asistenta sociala. Primele subiecte care au fost abordate au fost necesitatea modificarii Legii nr. 153 din 2017 in ce priveste limitarea la 30% a nivelului sporurilor" si revizuirea ierarhiei grilelor de salarizare in cadrul familiei ocupationale Sanatate si Asistenta Spciala. Alte subiecte de pe ordinea de zi s-au referit la imposibilitatea elaborarii si aprobarii unui Regulament de sporuri aplicabil si echitabil pentru toti salariatii din sistemul sanitar, necesitatea aplicarii integrale a cresterilor salariale, pentru toti salariatii din sectorul de activitate, cu incepere de la 1 martie 2018, renuntarea la transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, acordarea tichetelor de masa pentru intreg anul 2018, precum si incheierea unui Contract Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate. Revendicarile au fost prezentate Institutiei Prefectului Judetului Suceava pentru a fi inaintate spre solutionare Guvernului Romaniei.