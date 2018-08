Robert Marian s-a urcat fara permis la volan si iar a intrat in alta masina

Fostul sef al Casei de Pensii Suceava s-a ales cu un nou dosar penal.

Fostul sef al Casei Judetene de Pensii Suceava, Robert Marian, s-a urcat la volan si a facut iar prapad, desi are permisul de conducere retras dupa ce a fost implicat in mai multe accidente rutiere. Aflat la volanul unei masini marca Peugeot, acesta a pierdut vehiculul de sub control si a lovit un autoturism, care se afla parcat pe strada Republicii din municipiul Suceava, la finele saptamanii trecute. Localnicii au sunat la 112. Un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului si agentii au gasit autoturismul parcat in fata unui restaurant, iar la volan era Marian Robert Gabriel de 47 ani, din Suceava. Acesta a fost verificat in baza de date informatica a politiei si s-a constat faptul ca are permisul de conducere retras. Politistii cadrul Biroului Rutier au dispus inceperea urmarii penale cu privire la comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, intocmind un nou dosar penal dosarul penal pe numele lui Robert Marian. In 2008, pe atunci director executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, Robert Marian a suferit un grav accident rutier, ajungand in stare foarte grava la clinici universitare si ramanand ulterior cu sechele dupa ani de recuperare medicala. Nu a vrut insa sa renunte la condus si a produs ulterior tamponari in trafic.