Romsilva a dat startul campaniei de impaduriri de toamna

In campania de primavara au fost plantati 28,9 miioane de puieti, valoarea investitiilor in regenerarea padurilor de stat ridicandu-se la 70,3 milioane de lei. In ultimii 26 de ani, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a regenerat natural sau artificial peste 540.000 de hectare paduri de stat.

Campania de impaduriri de toamna a fost marcata oficial, joi, la Ocolul Silvic Branesti din cadrul Directiei Silvice Ilfov, la eveniment participand domnul Dragos Ciprian Pahontu, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, domnul Cezar Raduta, director al Directiei Silvice Ilfov, colegi silvicultori, elevi si cadre didactice ale Colegiului Silvic "Theodor Pietraru" din Branesti. Pentru campania de impaduriri de toamna, Romsilva a planificat plantarea a 4,1 milioane de puieti forestieri, urmand sa fie regenerate 2.537 de hectare fond forestier de stat, din care 1.340 de hectare regenerari naturale si 1.233 de hectare prin impaduriri. De asemenea, sunt prevazute completari curente in plantatii pe o suprafata de 207 de hectare si lucrari de refacere a plantatiilor pe alte 141 de hectare. Programul anual de regenerare a padurilor de stat administrate de Romsilva, prevedere impaduriri pe o suprafata de 14.252 de hectare, din care 8.721 de hectare prin regenerari naturale si 5.531 de hectare prin impaduriri, completari curente in plantatii pe 2.589 de hectare si lucrari de refacere a plantatiilor afectate de calamitati pe alte 306 hectare.In campania de impaduriri de primavara, Romsilva a regenerat 12.100 de hectare, adica 84,9% din programul anual, 7.629 de hectare fiind regenerate natural, iar 4.471 de hectare au fost impadurite. In campania de primavara au fost plantati 28,9 miioane de puieti, valoarea investitiilor in regenerarea padurilor de stat ridicandu-se la 70,3 milioane de lei. In ultimii 26 de ani, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a regenerat natural sau artificial peste 540.000 de hectare paduri de stat. Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare paduri de stat, aproximativ 47% din totalul fondului forestier national.