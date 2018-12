Romsilva vinde peste 65.000 de pomi de Craciun VIDEO

Cei mai multi puieti ornamentali pentru Craciun provin din pepinierele silvice ale Directiilor Silvice Suceava, cu 6.800 de pomi, Ilfov, cu 5.600, si Prahova, cu 3.400 de puieti ornamentali.

Pentru Sarbatorile de iarna, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva ofera spre vanzare 65.650 de pomi de Craciun din care 53.040 sunt din specia brad, iar 12.610 sunt din specia molid sau alte specii rasinoase.

Din totalul sus-mentionat, 26.170 sunt puieti ornamentali pentru Craciun proveniti din pepiniere proprii, iar 39.480 din culturi dedicate sub culoarele electrice, unde pot fi plantati doar pomi pentru Craciun, sau din lucrari silvice de ingrijire a padurilor, adica din extragerea arborilor tineri din culturi cu desime excesiva.

Din pepinierele silvice, pomii de Craciun pot fi cumparati cu radacina protejata sau direct in ghiveci, pentru a putea fi replantati dupa sezonul Sarbatorilor de iarna. Solutia replantarii pomilor de Craciun este recomandata de specialitatii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, fiind promovata in randul tinerilor prin programele de educatie forestiera, pentru implicarea acestora in gestionarea durabila a padurilor.

Preturile de vanzare variaza intre 15 si 35 de lei, in functie de specie si inaltime, pentru pomii de Craciun recoltati in urma lucrarilor silvice, si intre 20 si 360 de lei pentru pomii de Craciun proveniti din pepinierele Romsilva, in functie de dimensiuni si conditiile de livrare.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva sustine si promoveaza achizitionarea pomilor de Craciun autohtoni si, pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului inconjurator, incurajeaza cumpararea pomilor cu radacina protejata sau plantati in ghivece.