Rosario Occhipinti, italianul care a comandat incendierea garsonierei iubitei sale, a fost trimis in judecata

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus trimiterea in judecata a cetateanului italian, Rosario Occhipinti, pentru savarsirea a sapte infractiuni de instigare la distrugere si o infractiune de ucidere din culpa si a lui Constantin Stancu pentru savarsirea a sapte infractiuni de complicitate de distrugere si ucidere din culpa.Pe fondul unor neintelegeri mai vechi intre cetateanul italian si persoana vatamata, acesta s-a deplasat impreuna cu Ionel Barbu, de 32 de ani, din judetul Ilfov si Constantin Stancu, de 29 de ani, din judetul Constanta, la blocul unde femeia de 45 de ani detinea o garsoniera. Barbatul de 32 de ani, a asezat pe peretele exterior o scara telescopica, urcand pana in dreptul geamului locuintei de unde a pus focul. Pe fondul acumularilor de gaze din interior provenite de la butelia aragazului, s-a declansat explozia care a condus la distrugerea in totalitate a locuintei. Cel care a pus focul a suferit arsuri grave hainele de pe el aprinzandu-se, dar cu ajutorul celorlalti doi a parasit zona, plecand toti trei in directia Bucuresti.Barbatul de 32 de ani a fost internat la Spitalul Municipal Adjud.Intrucat starea victimei s-a agravat, aceasta a decedat dupa cateva ore. Potrivit rechizitoriului, in cursul lunii septembrie 2014, cetateanul italian l-a instigat pe Ionel Barbu sa incendieze garsoniera, situata in municipiul Suceava, strada Dimitrie Cantemir, oferindu-i acestuia o suma de bani pentru savarsirea infractiunii. Astfel, in noaptea de 20 spre 21 septembrie 2014, in jurul orei 01:00, ajutat de Stancu Constantin, Ionel Barbu a aruncat pe fereastra intredeschisa, de la camera locuintei femeii, un recipient cu lichid inflamabil avand fitilul aprins si coroborat cu acumularea de gaz ca urmare a pierderilor de gaze de la butelia care alimenta aragazul, s-a produs o explozie in urma careia bunurile din interior au ars in proportie de 95%. In urma incendiului produs au fost afectate alte sase locuinte din scara blocului, valoarea totala a prejudiciului material cauzat fiind estimata la suma de 109.100 lei. In urma incendiului produs Ionel Barbu a suferit arsuri prin flacara - explozie, gradul II-III pe aproximativ 43% din suprafata corporala, fiind transportat de catre cetateanul italian si Constantin Stancu, cu un autoturism proprietate personala si in conditii improprii, in scopul de a-si asigura scaparea si de a se sustrage de la raspunderea penala, la Spitalul Municipal Adjud unde a fost internat dupa aproximativ 2 ore si 20 minute de la producerea arsurilor, in mod deliberat nefiind internat la cea mai apropiata unitate medicala (implicit Spitalul Judetean Suceava).In urma actiunilor culpabile ale inculpatilor, Ionel Barbu a decedat la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri Bucuresti, moarte ce s-a datorat insuficientei functionale multiple organo-sistemice survenita in urma arsurilor suferite.