Ruta ocolitoare Suceava-Botosani ar putea costa 3 milioane de euro VIDEO

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a fost demarat proiectul de constructie a rutei alternative Suceava-Botosani. Proiectul este separat in doua etape, prima etapa include realizarea noului pod peste raul Suceava, iar a doua etapa o reprezinta drumul de patru kilometri.

"Noi am demarat aceasta ruta alternativa Suceava - Botosani, pe care am separat-o in doua. Etapa intai este cea de realizare a podului peste raul Suceava... Important ca suma cu care se face podul este una destul de rezonabila, un milion de euro. A fost facuta licitatia, avem un castigator, este semnat contractul, avem banii asigurati pentru un credit, avem banii in cont. Avem toate conditiile sa se demareze lucrarile la acest pod cat mai repede. In acelasi timp pregatim si etapa a doua, ruta ocolitoare, care are o lungime de patru kilometri, 2,12 km pana la pod si 1,9 km dupa pod", a precizat Ion Lungu.

Edilul a declarat ca pe langa pod, care este separat, in perioada urmatoare va fi scos la licitatie tronsonul I, care incepe de pe strada Traian Vuia, unde va fi construit un sens giratoriu.

"Avem noroc ca s-a finalizat acea perioada de cinci ani de zile. Calea Unirii a fost reabilitata pe fonduri europene si din acest punct de vedere nu puteam face modificari, in ceea ce priveste realizarea acestui sens giratoriu. Astazi putem sa facem acest sens giratoriu care este foarte important pentru fluidizarea traficului in aceasta zona. De aici se merge pe strada Apeductului, prin zona Serelor", a completat Lungu.

Edilul a declarat ca pe traseul rutei ocolitoare nu sunt proprietati private, nefiind nevoie de exproprieri. El a precizat ca lungimea tronsonului I, etapa II, de pe strada Traia Vuia pana la pod, este de 2.212 metri.

Astfel, ruta ocolitoare care incepe de pe strada Traian Vuia, va continua pe strada Apeductului, prin zona serelor, va trece peste noul pod, apoi pe strada Energeticianului in zona Termica si va iesi pe DN 29 Suceava-Botosani in zona Avicola.

"Dupa estimarile noastre, ca nu avem facute datele oficiale, ne-ar mai trebui doua milioane de euro sa terminam drumul rutei alternative. Tocmai de aceea in bugetul acestui an am prins suma de 100.000 de lei pentru studii si doua milioane de lei pentru demararea lucrarilor la tronsonul intai" a completat Lungu.