S-a aruncat in fantana si a fost la un pas de moarte pentru o punga de lapte si un baton de salam

Este isprava unui barbat din Ipotesti care a ajuns la spital mai mult mort decat viu.

Un barbat de 58 de ani, din localitatea Ipotesti, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce a intrat in fantana din curtea casei. Omul obisnuia sa pastreze alimentele in fantana din curtea locuintei, iar sambata dupa amiaza, in timp ce intentiona sa scoata din fantana o punga cu lapte si un baton de salam, a observat ca galeata s-a rupt, iar cele doua produse au cazut in apa. Nedorind sa renunte la alimente, barbatul a scos apa din fantana cu ajutorul unei pompe, iar apoi a chemat-o pe cumnata sa sa il coboare in fantana pentru a lua produsele.Ajuns pe fundul fantanii, acestuia i s-a facut rau din lipsa de oxigen, si a strigat la cumnata sa sa cheme pe cineva ca nu mai putea respira. Speriata, femeia a strigat dupa ajutor, si la fata locului a ajuns un vecin care a ajutat-o sa il scoata pe barbat din fantana. Cum acesta era inconstient, cei doi i-au facut manevre de resuscitare si au sunat la 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a continuat manevrele de resuscitare, victimei stabilindu-i-se diagnosticul preliminar:stop cardio respirator resuscitat. Dupa ce a fost stabilizat, barbatul a fost preluat si transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internat la Terapie Intensiva. Acesta risca sa ramana cu sechele neurologice.