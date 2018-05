S-a inceput urmarirea penala in rem in cazul accidentului mortal de la Ratos

In urma accidentului de marti seara, o tanara de 18 ani si-a pierdut viata.

Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti s-a constituit un dosar penal avand obiect savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala. Marti seara, un tanar de 19 ani, din comuna Balcauti, satul Negostina, conducea autoturismul marca Opel Astra pe D.N.2 din directia Siret catre Suceava, avand ca pasager pe scaunul din dreapta, o tanara de 18 ani, din comuna Mihaileni, judetul Botosani. La km 475+800m tanarul a intentionat sa efectueze virajul la stanga, moment in care a fost lovit in partea din spate de autocarul marca Mercedes, condus de catre un cetatean bulgar. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe celalalt sens de mers si a intrat in coliziune cu un autotren care care se deplasa din directia Suceava catre Siret. In urma accidentului, tanara de 18 ani a decedat, iar conducatorul autoturismului a suferit leziuni si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu: T.C.C, traumatism coloana cervicala, traumatism toraco-abdominal, traumatism bazin si a ramas internat pentru investigatii suplimentare. Conducatorii celor trei autovehicule implicate in eveniment au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. In cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale "in rem" cu privire la savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare coporala, urmarirea penala fiind efectuata de catre lucratori ai Serviciului Rutier Siret din cadrul I.P.J. Suceava sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti.