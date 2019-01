S-au pus in circulatie noile pasapoarte. Cetatea Sucevei apare pe una dintre filele documentului de calatorie

Ministerul Afacerilor Interne a pus in circulatie, in aceasta saptamana, noua generatie de pasapoarte simple electronice si simple temporare. Potrivit MAI, acestea au elemente de siguranta care le vor face aproape imposibil de falsificat.



Astfel, pasaportul romanesc are un nou design, este mult mai sigur si contine detalii inspirate din istoria si geografia tarii noastre. Cetatea Sucevei, Delta Dunarii, Lacul Rosu, Sfinxul, Arcul de Triumf, Sucevei, Manastirea Barsana etc. sunt prezente pe filele documentului de calatorie prin desene stilizate.



Ce trebuie sa stiti: nu trebuie sa va schimbati pasapoartele valabile pe care le aveti, costul pasaportului ramane acelasi, valabilitatea pasaportului simplu electronic este de 10 ani pentru toti cei care au implinit varsta de 18 ani si se elibereaza in maxim 10 zile.



Daca sunteti in situatia de a avea nevoie de un pasaport simplu temporar trebuie sa stiti ca:



1. acest tip de pasaport se elibereaza intr-un termen ce nu poate depasi 3 zile lucratoare, doar in situatii obiective, in care, din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic.



2. In lipsa documentelor care justifica necesitatea si urgenta deplasarii in strainatate, pasaportul simplu temporar se elibereaza intr-un termen ce nu poate depasi 10 zile lucratoare.



3. Printre documentele care atesta motive de sanatate sunt acceptate, de exemplu, cele emise de autoritatile medicale, care consemneaza necesitatea procurarii unei medicatii din strainatate sau necesitatea efectuarii unui tratament, a unor investigatii sau proceduri medicale in strainatate de catre solicitantul pasaportului.



4. Pentru motive familiale, solicitantii pot sa prezinte, de exemplu, documente din care rezulta ca o persoana din familie se afla intr-una din urmatoarele situatii:



- necesitatea de a urma un tratament sau de a efectua investigatii sau proceduri medicale in strainatate



- stare de arest, proces judecatoresc, accident, deces etc.



5. Pentru motive profesionale pot fi prezentate, de exemplu, documente emise de entitati din tara sau strainatate, din care rezulta necesitatea si urgenta deplasarii solicitantului in afara tarii, in contextul exercitarii atributiilor sale profesionale, participarii la cursuri, conferinte sau seminarii.



Prin aplicatia on-line, denumita "status pasaport", puteti vedea data exacta cand pasaportul dumneavoastra a ajuns la ghiseu pentru a fi ridicat. De cele mai multe ori, acest timp este sub 10 zile.



"Va recomandam utilizarea platformei de programare online www.epasapoarte.ro care este disponibila pentru toate serviciile de pasapoarte din tara. Prin aceasta programare timpul de asteptare la ghiseu este zero", au precizat reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.