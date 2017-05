SIGUR LA VOLAN Suceava, scoala de soferi pentru toate categoriile, unde cursantii pot invata si principiile pe care trebuie sa le respecte un sofer bun

Ce trebuie sa cunoastem pentru a deveni buni soferi

De aproape doua decenii, scoala de soferi amatori si profesionisti "SIGUR LA VOLAN" din Suceava activeaza pentru scolarizarea celor care isi doresc obtinerea permisului de conducere, pentru toate categoriile. Mai multe informatii poti gasi si pe www.scoaladesoferisv.ro



Va punem la dispozitie un parc auto cu peste 10 autoturisme, pe benzina sau diesel, precum si expertiza si profesionalismul instructorilor nostri. Specialistii scolii "SIGUR LA VOLAN" au capacitatea ca odata cu pregatirea de baza, sa va transmita si un set de principii umane mai putin cuprinse in paginile cartilor de specialitate. Subliniem aceasta, deoarece pentru a ajunge un bun sofer, nu este suficient sa nu fi incasat amenzi sau sa nu fi fost implicat in evenimente rutiere. Consideram ca este de datoria noastra sa incercam sa implementam in viitorul sofer atat principiile pregatirii de baza, cat si unele principii de ordin social si uman.



Iata o parte dintre aceste principii pe care scoala de soferi pentru toate categoriile din Suceava "SIGUR LA VOLAN" le recomanda cursantilor sai



Rabdarea si cumpatarea ar trebui sa se manifeste la toti conducatorii auto. Rabdarea este o calitate indispensabila, iar cumpatarea vine de obicei ca o constientizare a riscului la care este expus orice conducator auto daca circula cu viteza neadecvata. Din pacate, ritmul accelerat al vietii cotidiene este transpus de cei tineri si in domeniul conducerii auto. De aici si pana la comportamente cu caracter antisocial in trafic, insotite de vulgaritati de limbaj si violente fizice nu mai este decat un pas. Prima consecinta negativadirecta este chiar expunerea propriei persoane unor pericole de natura fizica.



Indemanarea la volan, completata de atentia distributiva sunt alte doua principii pe care un bun participant la trafic trebuie sa le detina. Desigur, acestea se pot manifesta la anumite persoane precum calitati native, dar un instructor auto cu experienta le poate implementa cu rabdare oricarui aspirant la statutul de sofer, amator sau profesionist.



Dobandirea priceperii necesara unui conducator auto, precum si a unei conduite specifica traficului auto sunt in atentia specialistilor scolii "SIGUR LA VOLAN", deoarece studiile si statisticile de ultima ora au scos in evidenta concluzii dintre cele mai ingrijoratoare. Una dintre cele mai importante recomandari este aceea de a ne controla nevoia de viteza, justificata in mod eronat prin necesitatea de a ajunge la destinatie mai repede. Studiile au aratat ca traversarea unui oras de o intindere medie cu 15 km peste limita de viteza legala, iti aduce un castig de cateva minute si o crestere cu 50% a sanselor de a fi implicat intr-un accident rutier. Aceasta concluzie se aplica si in cazul unor drumuri lungi, unde mai apare si factorul oboseala.



Auto-distragerea atentiei de la condus este un alt factor negativ, deoarece incidenta accidentelor rutiere provocate din acest motiv a crescut alarmant. Cel mai incriminat element este telefonul mobil, chiar in conditiile dotarii cu un handsfree. Vorbim la telefon in timp ce participam la trafic, primim si dam mesaje, urmarim retelele de socializare si atentia noastra scade cu peste 20%. Din acest punct de vedere scaderea atentiei, respectiv a capacitatii de distributivitate, nu difera de la tineri la cei in varsta. Urmeaza la rand si alti "vinovati" precum mancatul, joaca cu device-urile masinii, aplicarea de machiaj sau utilizarea aparatului de ras, discutiile prea aprinse cu ceilalti pasageri etc.