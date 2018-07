Sadova. Incendiu cu pagube de 50.000 de lei, pornit de la un cablu electric defect

Incendiu cu pagube de 50.000 de lei, pornit de la un cablu electric defect. Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc au intervenit, in oaptea de sambata spre duminica, cu doua autospeciale si o ambulanta SMRUD B2, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit in localitatea Sadova. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o constructie anexa, parter plus mansarda, cu amprenta la sol de aproximativ 40 mp, cu pericol de propagare la intreaga cladire. Incendiul a fost lichidat dupa o ora si jumatate. Au ars peretii, planseul si astereala acoperisului pe aproximativ zece mp si s-au degradat tencuiala si zugraveala interioara, aparatura electrocasnica, obiecte de mobilier, elemente de tamplarie si alte bunuri. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cabul electric defect.