Sala de sport moderna, la Berchisesti

Comuna Berchisesti va avea o sala de sport nou nouta si moderna. Anuntul a fost facut de primarul Violeta Taran, pe contul sau de socializare.Primaria comunei Berchisesti a preluat zilele trecute de la Compania Nationala de Investitii, in calitate de finantator, obiectivul Sala de sport scolara cu o capacitatea 102 locuri.'In acest fel, anunt cu mare bucurie, atat locuitorii comunei noastre, cat si ai judetului Suceava si ai intregii Bucovine, ca una dintre ideile lansate in campania electorala din anul 2016 se apropie cu pasi repezi de finalizare! Investitia reprezinta un proiect foarte drag sufletului meu, iar in maxim o luna de zile noua Sala de sport a comunei Berchisesti va fi inaugurata si deschisa iubitorilor sportului si publicului de toate varstele! Mai avem de pus la punct mici lucrari edilitare, intre care amenajarea unui spatiu de recreere pentru cei care vor dori sa se afle in preajma beneficiarilor noii sali de sport!Intotdeauna mi-am dorit ca elevii si tinerii din Bechisesti, toti cei care vor sa faca sport de performanta, dar si cei care doresc sa practice sporturi pentru sanatate, sa dispuna de un spatiu adecvat si modern in comuna noastra, iar acum acest proiect a devenit realitate! Consider ca sportul este extrem de important in angrenajul dezvoltarii personale si profesionale a tinerilor nostri, iar realizarea acestei investitii are drept consecinta atat dinamizarea activitatilor sportive in general, cat si cresterea armonioasa a viitoarelor generatii din Berchisesti!Multumesc Companiei Nationale de Investitii, aparatului de lucru din Primarie, conducerii Scolii, precum si tuturor celor care s-au implicat pentru ca proiectul Salii de Sport din comuna Berchisesti sa devina realitate, poate mult mai devreme decat cele mai optimiste previziuni!Sa fie intr-un ceas bun si sa ne vedem sanatosi la inaugurare', a transmis Violeta Taran.