Salcea. Motociclist accidentat dupa o depasire neregulamentara FOTO

Accident rutier sambata, in jurul orei 12.30, pe DN 29, pe raza orasului Salcea. In timp ce conducea motocicleta, un barbat de 42 de ani din judetul Botosani a efectuat manevra neregulamentara de depasire a unei coloane de autovehicule, in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa", incalcand marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie, ocazie cu care, a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus de un barbat de 51 de ani, din comuna Arbore, care circula din aceeasi directie si care, a efectuat virajul la stanga spre curtea unei societatii comerciale.In urma impactului, a rezultat ranirea motociclistului, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Cei doi conducatori de vehicule au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar panel, ce va fi solutionat procedural.