Salcea. Un sofer a intrat cu masina in gardul unei case dupa care s-a rasturnat

Un tanar de 20 de ani, din orasul Salcea, a intrat cu masina in gardul unei case, dupa care s-a rasturnat. Accidentul a avut loc miercuri noapte pe raza localitatii Salcea. In timp ce conducea autoturismul, din cauze necunoscute, tanarul a patruns pe contrasens si s-a rasturnat, dupa ce a intrat in coliziune cu gardul unui imobil. Dupa impact, acesta a anuntat accidentul la Postul de Politie Siminicea, si a declarat ca nu a suferit leziuni si nu doreste sa fie transportat la spital. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cateva ore mai tarziu, tanarul a inceput sa se simta rau si s-a prezentat la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din fericire leziunile suferite de acesta nu au fost grave.