Salonul International de Arta Fotografica Bucovina Mileniului III, editia a XV-a

Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei si Centrul Cultural Bucovina organizeaza a XV-a editie a Salonului International de Arta Fotografica Bucovina Mileniul III, sub inaltele patronaje FIAP si AAFR. Salonul are ca tematica in acest an sectiunile "open" si "nature". Participarea este libera si sunt invitati sa participe artisti fotografi profesionisti si amatori din tara precum si din afara granitelor. La fiecare sectiune, participantii se pot inscrie cu maximum patru lucrari.

Anul trecut participarea a fost numeroasa. Astfel, s-au inscris in competitie 433 de artisti fotografi din 47 de tari.

Data limita de trimitere a lucrarilor este 15 octombrie, in format electronic, pe adresa de e-mail competition@muzeulbucovinei.ro. Mai multe detalii precum si metodologia de inscriere la salon le veti gasi pe web site-ul Muzeului Bucovinei: https://muzeulbucovinei.ro/bucovina-mileniul-iii-international-salon-of-photographic-art-15th-edition-2018/.

Juriul international are urmatoarea componenta: presedintele juriului, Csaba Balasi,



CSABA BALASI, PRESEDINTE AL JURIULUI,

M.FIAP, E. FIAP/G FIAP LIAISSON OFFICER, ROMANIA



HERBERT GMEINER, M.FIAP , HONEFIAP, AUSTRIA



VIRGILIO BARDOSSI, M.FIAP , EFIAP/P, ITALIA



PETRU GEMANARU, A.FIAP, ROMÂNIA



VICTOR RUSU, AAFR, ARTIST FOTOGRAF, ROMÂNIA





Vernisajul va avea loc la Muzeul Bucovinei. Perioada de expunere va fi in lunile decembrie 2018 - ianuarie 2019.