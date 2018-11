Salonul International de Arta Fotografica la Muzeul de Istorie Suceava

In acest an participarea a fost numeroasa peste media participarilor anilor precedenti. Astfel, s-au inscris in competitie 484 de artisti fotografi din 45 de tari.

Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei si Centrul Cultural Bucovina au organizat a XV-a editie a Salonului International de Arta Fotografica sub Inaltul patronaj FIAP si AAFR.

Sectiunile din acest an au fost "Open" si "Nature". La fiecare sectiune participantii se puteau inscrie cu maxim patru lucrari.

Juriul international a acordat 24 premii - 3 medalii FIAP, 3 medalii AAFR, 12 mentiuni FIAP , 6 mentiuni AAFR - pentru fiecare sectiune In total 48 de premii.

Selectia s-a realizat din 3.166 de fotografii ale artistilor fotografi, intrate in concurs, dintre care 1.885 fotografii pentru sectiunea OPEN si 1281 fotografii pentru sectiunea NATURE.

Vernisajul va avea loc la Muzeul de Istorie pe data de 17 decembrie. Perioada de expunere va fi 17 decembrie 2018 - 15 ianuarie 2019.