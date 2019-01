Salvamontistii dorneni au indepartat arborii cazuti de pe traseul montan Rusca - Vf. Giumalau FOTO

Salvamontistii dorneni au demarat miercuri o actiune de inlaturare a arborilor cazuti pe traseul ce face legatura intre satul Rusca si Cabana Giumalau. Actiunea acestora a durat aproape cinci ore si au fost inlaturati peste 40 de arbori.

Potrivit salvamontistilor, acest traseu este unul din cele mai populare si utilizate pentru a se ajunge la cabana Giumalau sau la Varful Giumalau, in conditii optime de siguranta si confort. Traseul are ca punct de plecare satul Rusca din comuna Dorna Arini si urmareste drumul forestier de-a lungul paraului Rusca.

"Acest traseu se parcurge saptamanal de catre patrulele salvamont, pentru a fi mentinut deschis iar poteca sa poata fi urmarita usor de turisti.In aceasta iarna, la cote de peste 900 de metri, brazii sunt incarcati cu o mantie foarte groasa de zapada. Problemele apar odata cu intensificarea vantului. In ultimele doua saptamani, salvamontistii au mai procedat la inlaturarea arborilor cazuti pe acest traseu", au precizat reprezentantii Salvamont Vatra Dornei.

In ultimul weekend, un grup de turisti din Targu Mures au intampinat probleme serioase la inaintare din cauza unor noi arbori cazuti.

Salvamontistii atentioneaza turistii ca traseele din Tara Dornelor potecile si drumurile forestiere pot fi afectate de arbori doborati de vant. Pentru evitarea unor situatii neplacute, acestia recomanda:

-informati-va din timp de la serviciile Salvamont asupra starii traseului pe care doriti sa-l parcurgeti;

-inaintarea pe drum sau poteca sa nu se faca in grup compact, ci cu distante de minim 4-5 metri intre membrii grupului;

-alegeti locurile de odihna sau popas in zone largi, cu arbori care nu prezinta pericol de rupere sau prabusire;

-evitati intrarea in zone cu arbori incarcati cu zapada in exces atunci cand vantul bate cu putere.