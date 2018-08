Sambata are loc a saptea editie a Mitingului Aviatic Suceava Airshow. VEZI PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Cea de a saptea editie a Mitingului Aviatic Suceava Air Show 2018 va avea loc sambata, 4 August, incepand cu orele 16:00, Aeroportul Stefan cel Mare Suceava. Organizatorii pregatesc pentru public un spectacol aviatic de exceptie, cu acrobatii aeriene, evolutii ale unor parasutisti, evolutii aeronave si aeroplane. Accesul catre aeroport la se poate realiza pe inca doua drumuri de acces, pe langa drumul principal cu acces auto la, si anume: drumul dinspre Dorohoi prin Zvoristea - Hantesti- Siminicea – Aeroclubul Teritorial Grigore Bastan, cu iesire prin partea de sud a pistei aeroportului si se ajunge la parcarea auto special amenajata pentru desfasurarea mitingului aviatic iar al doilea drum, dinspre Municipiului Botosani la intrarea in orasul Salcea, mai exact inainte de cimitirul orasului pe partea dreapta exista vechiul drum de acces spre aeroportul Stefan cel Mare Suceava cu o lungime de 4.5 km care are aceeasi iesire la Aeroclubul Teritorial Grigore Bastan si prin partea de sud a pistei Aeroportului se ajunge la parcarea auto special amenajata pentru desfasurarea mitingului aviatic. VEZI PROGRAMUL INTEGRAL AL EVENIMENTULUI!



1. DESCHIDEREA MITINGULUI - DRAPELUL Bucovina Fly Club 16:00-16:15

2. Evolutie elicopter KA26 16:15-16:25

3. AEROCLUBUL ROMANIEI – evolutie parasutisti si aeronava AN-2 16:25-16:40

4. IACARII ACROBATI – acrobatie aeriana YAK 52 16:40-16:50

5. AEROCLUBUL ROMANIEI – evolutie IAR 46 in formatie de 2 aeronave 16:50-17:00



6. Evolutie elicoptere KA26 17:00-17:10

7. Evolutie formatie aeronave SKYBOLT 17:10-17:25

8. AEROCLUBUL ROMANIEI – acrobatie aeriana EXTRA 300 17:25-17:40

9. Evolutie elicopter KA26 17:40-17:50

10. Evolutie aeronave REGIONAL AIR SCHOOL

DA-20, DA 40, DA 42 17:50-18:00

11. Evolutie formatie aeronave SKYBOLT 18:00-18:15

12. AEROCLUBUL ROMANIEI – evolutie parasutisti si aeronava AN-2 18:15-18:30

13. Bucovina Fly Club – aeronave usoare si ultrausoare 18:30-18:45

14. Evolutie solo aeronava SKYBOLT 18:45-18:55

15. Evolutie aeronave REGIONAL AIR SCHOOL

DA-20 18:55-19:05

16. AEROCLUBUL ROMANIEI – evolutie planoare aeronava WILGA 19:05-19:20

17. IACARII ACROBATI – acrobatie aeriana YAK 52 19:20-19:35 15

18. AEROCLUBUL ROMANIEI – acrobatie aeriana EXTRA 300 19:35-19:50

19. JURGIS KAYRIS – evolutie solo 19:50-20:00 10

20. AEROCLUBUL ROMANIEI – evolutie parasutisti si aeronava AN-2 20:00-20:25

21. AEROCLUBUL ROMANIEI – acrobatie aeriana EXTRA 300 20:25-20:40

22. INCHEIEREA MITINGULUI

IACARII ACROBATI – acrobatie aeriana YAK 52, JURGIS KAYRIS si PIROTEHNIE 20:40-21:00

Programul poate suferi modificari in functie de conditiile meteo, eventuale evenimente neprevazute, in functie de cerintele contractuale incheiate si in cazul aparitiei unor noi participanti invitati la Miting, anunta organizatorii.