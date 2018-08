Sambata va fi sfintita Biserica Sf. Spiridon din cartierul George Enescu FOTO

Sambata, 1 septembrie, va fi sfintita Biserica Sf Spiridon, din cartierul George Enescu. Slujba de sfintire va fi oficiata de I.P.S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, incepand cu ora 9.00. Vineri, 31 august, de la ora 19.00, se oficiaza slujba Vecerniei. "Este o biserica deosebita, construita din piatra cioplita si mozaic, in stil bizantin. Constructia efectiva a bisericii a inceput in anul 2005, iar municipalitatea suceveana a contribuit financiar an de an la constructia acesteia. Este a 15(cincisprezecea) biserica construita si sfintita si cu ajutorul municipalitatii, in ultimii 15 ani", a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.