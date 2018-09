Sambata vor fi premiate cele mai bune lucrari realizate in cadrul atelierelor Din secretele maestrilor - lumina si culoare

La Muzeul de Istorie va avea loc sambata, 22 septembrie, de la ora 11.00, inchiderea Expozitiei Atelierelor de arta "Din secretele maestrilor - lumina si culoare", ateliere organizate in perioada 20 - 31 august de Muzeul Bucovinei, institutie finantata de Consiliul Judetean Suceava. Potrivit reprezentantilor Muzeului Bucovinei, cu acest prilej vor fi restituite copiilor lucrarile realizate in cadrul celor patru ateliere de pictura, gravura, modelaj si realizare marionete. In cadrul acestui eveniment va avea loc si premierea celor mai bune lucrari ale participantilor la aceste ateliere, jurizarea fiind facuta pe grupe de varsta de o comisie formata din: Susana Cosovan, muzeograf, sefa Biroului Arta a Muzeului Bucovinei; Ovidiu Borta, muzeograf in cadrul Biroului Arta al Muzeului Bucovinei; Iulian Asimionesei si Camelia Rusu Sadovei, profesori de specialitate in cadrul Colegiului de Arta "Ciprian Porumbescu", Suceava; Gonda - Tamira Cojocariu, sef atelier Teatru, Directia Ansamblul "Ciprian Porumbescu" din cadrul Centrului Cultural "Bucovina".

Organizatorii atelierelor felicita participantii si anunta lista premiilor, mentiunilor si diplomelor de participare acordate.

Pentru Atelierul "George Lowendhal - scenograf": premiul I - Mihalache Anda, premiul I - Gavrilovici Irina, premiul II - Cojocariu Sabina, premiul II - Bogdan Andreea, premiul III - Bogdan Albert, premiul III - Popescu Diana Georgiana; mentiuni - Volosin Andrei, Mihalache Amelia, Balahura Vlad, Raluca Paulencu, Tirnovan Ioana, Morosan Evelina; diplome de participare - Cazac Tudor-Gabriel, Chimiuc Antonia, Gramada Ioan, Pastrav Andra Melisa, Pastrav Anelise Maria, Siretean-Macovei Daria, Teodosie Viviana, Arotaritei Aura- Mina, Obreja Andrada, Vasilescu Eduard, Hopulele Sarra, Gavrilovici Nicolae, Turcu Raisa.

Pentru Atelierul "Sculptura - arta volumelor": premiul I - Telescu Sarra, premiul I - Filon Litvinchevici Teona,, premiul II - Van Dalen Claudia, premiul II - Hrituleac Simona, premiul III - Tirnovan Ioana, premiul III - Rusu Ioana Antonia; mentiuni - Melinte Stefana, Siretean-Macovei Daria, Pastrav Andra Melisa,Taraboanta Iustin, Pastrav Anelise Maria, Matei Caziuc, Perijoc Raluca Alesia; diplome de participare - Teodosie Viviana, Dejan Maria, Vinca Achitei Ioan, Giuraniuc Stefan, Rata Ilinca Teodora, Petrareanu Dionisie, Damian Paul Adrian, Petrea Ioana, Costea David, Buliga Darius, Balan Dragos, Cosmovici Bogdan Emilian, Rusu Matei Emilian, Irimia Stefan, Costin Octavian.

Pentru Atelierul "Alternative plastice": premiul I - Ioan Vinca Achitei, premiul I - Roxana-Erika Cretu, premiul II - Sarra Telescu, premiul II - Iosua Petrareanu, premiul III - Anelise Maria Pastrav, premiul III - Ana Cotofrei; mentiuni - Daria Natalia Balan, Claudia Van Dalen, Tudor Cazac, Alexia Bumbu, Teona Filon Litvinchevici, Crina Gavrilovici; diplome de participare - Costea David, Petrareanu Sarah, Petrareanu Dionisie, Pastrav Andra Melisa, Chimiuc Antonia, Moglan Calin Stefan, Giuraniuc Stefan, Hrituleac Simona, Petrea Ioana, Sburlea Miruna, Grigorean Cristiana, Codreanu Stefana, Petrareanu Elisei.

Pentru Atelierul "Fantezie in culori": premiul I - Morcov Octavian, premiul I - Brustureanu Iunia, premiul I - Tobica Bianca Elena, premiul II - Van Dalen Claudia, premiul II - Nistor Miruna, premiul II - Abramiuc Daniela, premiul III - Grigorian Iuliana Elena, premiul III - Lauric Teodora, premiul III - Irimia Andrei Cosmin; mentiuni - Lupu Maria, Ududec Marius, Irimia David Nectarie, Delibas Delia, Pastrav Anelise Maria; diplome de participare - Birladeanu Alexandra, Sutac Tudor, Moldoveanu Ecaterina, Fraseniuc Briana, Iahne Maria Petronela, Pastrav Andra Melisa, Delibas Paul, Delibas Filip, Delibas Adelina, Gramada Ioan, Lupu Spiridon.