In cadrul actiunii au fost confiscate mai multe articole pirotehnice.

Sanctiuni contraventionale aplicate de jandarmii suceveni. In perioada 28 decembrie- 2 ianuarie, jandarmii suceveni au desfasurat misiuni de asigurare si de mentinere a ordinii si sigurantei publice, atat independent, cat si in cooperare cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava. De asemenea, au fost asigurate masurile de ordine publica pentru buna desfasurare a spectacolelor si festivalurilor de datini si obiceiuri organizate in mai multe localitati din judet. In aceasta perioada, au fost aplicate 42 de sanctiuni contraventionale, in special pentru fapte de tulburare a ordinii publice si consum de bauturi alcoolice. Totodata, au fost constatate patru infractiuni(1- detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, 1 - loviri si alte violente, 1-tulburarea ordinii si linistii publice, 1 - operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept). Jandarmii montani si-au desfasurat activitatile in zonele cu densitate mare de unitati de cazare, in zonele de agrement si in cele cu afluenta considerabila de turisti si pe traseele turistice. Nu au fost inregistrate situatii care sa impuna interventia jandarmilor montani pentru salvarea si evacuarea persoanelor aflate in dificultate.In ceea ce priveste activitatile privind respectarea normelor legale vizand detinerea si comercializarea obiectelor artizanale pe baza de amestecuri pirotehnice, in cursul zilei de vineri, 29 decembrie, intr-o parcare din imediata apropiere a Complexului Comercial Bazar Suceava a fost depistat un barbat, in varsta de 24 de ani, din municipiul Suceava, care detinea in vederea comercializarii cantitatea de 1.685 bucati petarde. In cauza, au fost intocmite actele de sesizare privind savarsirea unei fapte susceptibile de a fi orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept, iar persoana in cauza a fost predata, impreuna cu articolele pirotehnice gasite asupra lor, serviciului specializat din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava in vederea continuarii cercetarilor.