In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 146.220 lei.

Sanctiuni contraventionale aplicate si material lemnos confiscat.Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si sprijiniti de lucratorii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava au desfasurat, in perioada 09-15 octombrie, zilnic, actiuni pe raza judetului privind prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Au fost facute 152 controale la unitati economice si in fondul forestier si au fost verificate 256 mijloace de transport. Au fost constatate 24 de infractiuni si au fost aplicate 208 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 146.220 lei. In cadrul actiunii au fost confiscti/indisponibilizati 27,56 m.c. material lemnos in valoare de 8.574 lei. In data de 12 octombrie, in jurul orei 18.00, o patrula din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe strada Horodnicului din localitate, autoutilitara condusa de un tanar de 24 de ani, din comuna Horodnic de Sus, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca tanarul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca acesta transporta ilegal cantitatea de 1,2 metri steri lemn de foc de esenta fag. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional iar materialul lemnos, in valoare de 138 lei a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Marginea. In data de 13 octombrie, ora 11.00, o patrula mixta, formata din politisti ai Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului si specialisti din cadrul Ocolului Silvic Solca, a oprit pentru control pe DJ 178E, din comuna Cacica, autoutilitara condusa de un barbat de 50 de ani din comuna Ostra care transporta material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca,acesta transporta ilegal cantitatea de 3,10 m.c. lemn de foc de esenta fag. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional iar materialul lemnos in valoare de 356 lei a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Solca. In data de 13 octombrie, in jurul 15.00, o patrula mixta formata din politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava a oprit pentru control, pe DN 2E, in comuna Capu Campului, autoutilitara condusa de un localnic de 64 de ani, care transporta cherestea. Intrucat existau neconcordante intre datele inscrise in avizul de insotire prezentat de conducatorul auto si materialul lemnos incarcat in autoutilitara, echipa de control a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca barbatul transporta 14,318 m.c. cherestea de rasinoase din specia molid si nu 8,19 m.c,. conform documentelor. In cauza s-a procedat la sanctionarea contraventionala a societatii emitente a avizului cu amenda in valoare de 3.000 lei si confiscarea cantitatii de 6,128 m.c. cherestea rasinoase din specia molid, in valoare de aproximativ 4.000 lei, care a fost predata in custodie Ocolului Silvic Gura Humorului.