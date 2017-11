Sanctiuni contraventionale aplicate si material lemnos confiscat de politistii suceveni

In cadrul actiunii au fost organizate filtre rutiere si au fost controlate peste 70 de transporturi de material lemnos.

In perioada 14 -19 noiembrie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului Ordine Publica - IPJ Suceava, impreuna cu politisti de la nivelul subunitatilor de politie, au desfasurat actiuni specifice pe linia combaterii faptelor ilicite in domeniul silvic. Aproape 100 de politisti au participat la actiune, fiind verificate peste 70 de transporturi de material lemnos si executate doua controale la locurile de depozitare. In urma activitatilor desfasurate au fost constatate cinci infractiuni, noua persoane fiind cercetate pentru infractiuni la regimul silvic. De asemenea, au fost aplicate 52 de sanctiuni contraventionale in valoare de 43.360 lei. Au fost confiscati 34,62 m.c. material lemnos, dar si 15.200 kg rumegus transportat fără indeplinirea formelor legale.