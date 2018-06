Sanctiuni contraventionale aplicate si material lemnos confiscat in cadrul unor actiuni pentru combaterea delictelor silvice

In aceasta minivacanta politistii suceveni au continuat actiunile de prevenire si combatere a transportului ilegal de material lemnos si a taierilor ilegale de arbori. Au fost organizate filtre rutiere si au fost controlate peste 30 de transporturi de material lemnos. De asemenea, au fost desfasurate verificari la agentii economici care au ca profil de activitate procesarea, prelucrarea si comercializarea materialului lemnos. Cu ocazia efectuarii controalelor au fost identificati si transportatori si procesatori care nu au respectat legislatia in vigoare, procedandu-se la confiscarea lemnului, aplicarea de sanctiuni contraventionale sau intocmirea de dosare penale. In data de 31 mai, ora 11.00, un echipaj mixt format din politisti ai Sectiei 8 Politie Rurala Adancata si reprezentanti ai Garzii Forestiere Suceava, a oprit pentru control pe DN 29A, din comuna Zvoristea, autoutilitara condusa de un tanar de 20 de ani, din comuna Fratautii Noi, care transporta cherestea de esenta rasinoase. Intrucat existau neconcordante intre cantitatea de material lemnos transportata si cea din documente, echipa de control a procedat la inventariere, ocazie cu care, s-a stabilit faptul ca, tanarul transporta cantitatea totala de 6,11 m.c. cherestea de esenta rasinoase, cu 3,61 m.c. mai mut decat cea din avizul de insotire.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 3.000 de lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in plus, a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic.In data de 31 mai, politisti din cadrul Sectiei 15 Politie Rurala Vatra Dornei in cooperare cu specialisti ai Garzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Dorna Candrenilor, cu obiect de activitate prelucrarea si debitarea materialului lemnos, administrata de un localnic de 41 de ani, ocazie cu care, s-a verificat evidenta scriptica si faptica a materialelor lemnoase pentru perioada 01 decembrie 2017-31 mai 2018, rezultand in depozit, un plus de 120,15 m.c. material lemnos rotund de esenta rasinoase.Materialul lemnos identificat in plus in valoare de 13.250 lei a fost confiscat, iar societatea comerciala a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 de lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010.In data de 31 mai, in jurul orei 16.20, Sectia 10 Politie Rurala Gura Humorului a fost solicitata sa acorde sprijin unui echipaj din cadrul Garzii Forestiere Suceava in efectuarea de verificari privind un transport ilegal de material lemnos pe raza comunei Manastirea Humorului.Astfel, echipa de control a identificat pe drumul forestier "Stoeneasa", la o distanta de circa 500 m de platforma de incarcare, autoutilitara cu remorca condusa de un barbat de 28 de ani, din municipiul Radauti, ambele incarcate cu tocatura de crengi rasinoase, respectiv cantitatea totala de 24,784 m.c., pentru care, conducatorul auto nu a putut prezenta documente de provenienta si transport.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 1.000 de lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.12/1990, iar cantitatea de 24,784 m.c. tocatura de crengi a fost predata in custodia societatii, valoarea prejudiciului urmand a fi stabilita si recuperata de catre organele fiscale. In data de 1 iunie, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a oprit pentru control pe DJ 176, din comuna Vatra Moldovitei, autoturismul cu semiremorca, condus de un localnic de 44 de ani, care transporta material lemnos.In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii au stabilit faptul ca, acesta transporta ilegal cantitatea de 0,50 m.c. lemn de foc de esenta fag.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic.