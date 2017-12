Sanctiuni contraventionale de 11.000 lei aplicate de ITM Suceava pentru nereguli privind modul in care angajatorii previn caderile de la inaltime

Caderile la inaltime, de pe santiere, in atentia ITM Suceava. In anul 2017, incepand cu luna mai, Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava a desfasurat Campania Nationala privind verificarea modului in care angajatorii previn caderile de la inaltime in santierele temporare si mobile. In cadrul campaniei au fost controlati 35 angajatori cu 2.268 lucratori. Au fost constatate 47 deficiente fiind sanctionati 29 angajatori. Pentru deficientele constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale, inclusiv amenzi in valoare totala de 11.000 lei.

Principalele deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- Nu se utilizeaza echipamente de munca corespunzatoare(schele), prevazute cu sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide(care trebuie sa fie suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si o protectie intermediara);- Lucratorii nu utilizeaza echipamentul individual de protectie acordat;

- Nu s-au efectuat instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii pentru toti lucratorii care trebuiesc consemnate in fiecare fisa de instruire individuala;

- Nu se supravegheaza starea de sanatate a lucratorilor prin controlul medical periodic al medicului de medicina muncii care stabileste daca sunt sau nu sunt apti pentru lucrul la inaltime.