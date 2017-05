Sanctiuni contraventionale in valoare de 38.500 lei aplicate in luna aprilie de ITM Suceava

In perioada 01-30 aprilie inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava au efectuat 297 controale, din care 203 in domeniul relatiilor de munca si 94 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 115 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 38.500 lei.

1. Activitatea in domeniul Relatiilor de Munca:

Inspectorii de munca au efectuat de 203 controale si au aplicat 29 de sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 34.500 lei.

In luna aprilie au fost depistate 95 persoane care desfasurau munca nedeclarata, din care:

- opt persoane ale caror contracte individuale de munca nu au fost transmise in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii;

- 81 persoane ale caror contracte individuale de munca au fost transmise in registrul general de evidenta a salariatilor fara respectarea termenului legal;

- sase persoane depistate fara forme legale de angajare care isi desfasurau activitatea la patru angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

- neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca, anterior inceperii raporturilor de munca;

- netransmiterea, in termenul legal, a contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor;

- netransmiterea modificarilor intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor;

- nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentara;

- nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine evidenta orelor prestate de fiecare salariat;

- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihna;

- nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal.

2. Activitatea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

- Inspectorii de munca au efectuat 94 controale si au aplicat 86 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 4.000 lei.

Principalele deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- neefectuarea controlului medical periodic;

- nu s-au stabilit prin fisa postului atributiile lucratorilor;

- lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

- nedesemnarea lucratorilor pentru asigurarea masurilor de prim ajutor;

- lipsa dovada acordare echipament individual de protectie.

In luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Munca au fost comunicate un numar de opt evenimente. Ca urmare a interogarii registrului general de evidenta a salariatilor s-a constatat faptul ca la data de 01 mai figureaza ca fiind inregistrate 124.901 contracte individuale de munca active din care:

- 117.394 pe durata nedeterminata;

- 7.507 pe durata determinata.