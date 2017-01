In cadrul actiunii au fost confiscate bunuri in valoare de peste 4.700 lei.

Sanctiuni contraventionale in valoare de 55.000 lei aplicate de politisti pentru nerespectarea legislatiei privind actele de comert. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice- IPJ Suceava au oganizat, joi dimineata, o actiune pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor prevazute de Legea 241/2005, Legea 12/1990 Rep., precum si a altor acte normative in vigoare, pe raza judetului Suceava. Au fost verificate 53 de societati comerciale si persoane fizice autorizate, fiind constatate doua infractiuni. In cadrul actiunii au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 55.000 lei. Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de 4.735 lei, constand in articole de imbracaminte, produse industriale si cafea. De asemenea, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor articole de imbracaminte inscriptionate cu marca unui producator, susceptibile a fi contrafacute. Astfel, a fost depistata o femeie de 58 ani din comuna Adancata, in timp ce oferea spre comercializare in incinta Complexului Comercial Bazar din municipiu, produse de imbracaminte(caciuli) purtand marca unui producator autorizat fara a detine certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni ca produsele ar fi contrafacute. In cauza au fost ridicate produsele si urmeaza a se efectua cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de "punere in circulatie de produse purtand o marca inregistrata sau identica".Politistii recomanda inca o data cetatenilor sa achizitioneze bunuri numai din locatiile avizate in acest sens si sa efectueze operatiunile de schimb valutar numai la unitati bancare si case de schimb autorizate.De asemenea, politistii atrag atentia agentilor economici sa respecte cu strictete legislatia in ceea ce priveste derularea actelor de comert, a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.