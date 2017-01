Sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 70.000 lei, aplicate intr-o singura zi de politistii rutieri suceveni FOTO

Politistii suceveni au controlat peste 400 de autovehicule si au aplicat 217 sanctiuni contraventionale, majoritatea pentru depasirea regimului legal de viteza.

Sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 70.000 lei, aplicate intr-o singura zi de politistii rutieri suceveni. Miercuri, toate autospecialele dotate cu aparte radar au fost prezente in trafic, scopul actiunii fiind in principal identificarea celor care pun in pericol siguranta rutiera ruland cu viteza excesiva. De asemenea, aparatul radar laser TrueCam a fost folosit de politistii rutieri, in special pe drumurile nationale si europene din judetul Suceava. Astfel politistii suceveni au controlat peste 400 de autovehicule si au aplicat 217 sanctiuni contraventionale, majoritatea pentru depasirea regimului legal de viteza. Valoarea sanctiunilor fiind de aproape 70.000 lei. De asemenea in cadrul actiunii au fost constate doua infractiuni. Astfel, un barbat de 25 ani, din comuna Brodina, a condus autoturismul pe strada Spitalului din municipiul Radauti, avand o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, un barbat de 35 ani, din comuna Volovat, a condus pe DJ 178 B comuna Volovat, avand o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cadrul actiunii, politistii au retinut pentru depasirea limitei legale de viteza si depasiri neregulamentare 11 permise de conducere. Totodata, politistii au retras cinci certificate de inmatriculare. Au fost identificati soferi care au condus autovehicule pe raza localitatilor cu peste 100 km/h. In toate cazurile s-a procedat la suspendarea permiselor de conducere si sanctionarea contraventionala a conducatorilor auto. Spre exemplu, pe DN2 pe raza localitatii Granicesti a fost identificat un sofer care a condus autoturismul, fiind inregistrat de aparatul radar TrueCam cu viteza de 103 km/h. De asemenea, pe raza localitatii Danila a fost identificat un sofer care a condus cu viteza de 102 km/h si a efectuat si o depasire neregulamentara. "Politistii atrag atentia asupra faptului ca viteza excesiva genereaza accidente rutiere cu consecinte din cele mai grave.Totodata, reamintim ca politistii vor actiona in continuare cu fermitate prin dispunerea masurilor legale, astfel incat cei care incalca normele rutiere sa constientizeze urmarile si pericolele generate de comportamentul iresponsabil in trafic", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.