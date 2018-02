Sanctiuni contraventionale in valoare de peste 130.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Suceava

In luna ianuarie inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava au efectuat un numar de 290 controale, din care 217 in domeniul relatiilor de munca si 73 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate au fost aplicate un numar de 117 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 130.500 lei. Astfel, in domeniul relatiilor de munca, inspectorii au efectuat un numar de 217 controale. In urma controalelor efectuate s-au aplicat un numar de 47 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 119.500 lei. In luna ianuarie au fost depistate un numar de 17 persoane care desfasurau munca nedeclarata. Doua persoane nu aveau contractele individuale de munca transmise in registrul general de evidenta a salariatilor, in termenul legal. De asemenea, 11 persoane au fost depistate la munca fara contract individual de munca. Patru persoane au fost depistate la munca in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractului individual de munca cu timp partial.

Pentru munca nedeclarata au fost sanctionati 13 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.000 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca, anterior inceperii raporturilor de munca, netransmiterea, in termenul legal, a contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, netransmiterea modificarilor intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentara, nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine evidenta orelor prestate de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihna si nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal.

In domeniul securitatii si sanatatii in munca, inspectorii de munca au efectuat un numar de 73 controale. In urma controalelor efectuate s-au aplicat un numar de 70 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 11.000 lei.

Principalele deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca: nu sunt in posesia autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, nu s-au comunicat evenimente, nu s-a inlocuit echipamentul individual de protectie degradat, nu s-au reautorizat exercitarea meseriilor si a profesiilor cerute de legislatie, fisa individuala de instruire nu e insotita de copia ultimei fise de aptitudini completata de catre medicul de medicina muncii.

In luna ianuarie la Inspectoratul Teritorial de Munca au fost comunicate un numar de 14 evenimente.

Ca urmare a interogarii registrului general de evidenta a salariatilor s-a constatat faptul ca la data de 1 ianuarie figureaza ca fiind inregistrate un numar de 123.334 contracte individuale de munca active din care: 117.167 pe durata nedeterminata, 6.167 pe durata determinata.