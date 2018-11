Sanctiuni contraventionale in valoare de peste 84.000 lei aplicate de politistii suceveni in cadrul unei actiuni pentru combaterea infractiunilor silvice.

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si cei din cadrul subunitatilor teritoriale de politie, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava au organizat, in perioada 06 - 13 noiembrie, actiuni punctuale pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul exploatarii, transportului, depozitarii si prelucrarii masei lemnoase. Au fost efectuate 41 de actiuni si controale, fiind constatata o infractiune si aplicate 142 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 84.300 lei. De asemenea, s-a confiscat cantitatea de 106,04 m.c. de material lemnos, in valoare de 24.878 lei.

In data de 7 noiembrie, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control autoutilitara cu semiremorca incarcata cu 27,91 m.c. cherestea de esenta brad conform avizului de insotire prezentat de conducatorul auto. Intrucat existau suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportata si cea inscrisa in avizul de insotire, politistii au solicitat sprijinul specialistilor Garzii Forestiere Suceava, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, ansamblul auto transporta cantitatea de 42,10 m.c. si nu cea consemnata in documente. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a societatii din comuna Malini pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 14,19 m.c. cherestea de esenta brad, in valoare de 9.479 lei, care nu era inscrisa in avizul de insotire.