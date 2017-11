Sanctiuni in valoare de 265.000 lei aplicate de politistii suceveni in cadrul unei actiuni pe linie economica

Politistii au aplicat 101 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 265.000 lei si au constatat savarsirea unei infractiuni. Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de peste 30.720 lei, constand in tigari, produse industriale, etc.

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Suceava au organizat o ampla actiune de verificare a mai multor unitati economice, pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala, contrabanda si comert ilicit. In cadrul actiunii, au fost verificate 102 de societati comerciale, persoane fizice, intreprinderi individuale/familiale. Politistii au aplicat 101 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 265.000 lei si au constatat savarsirea unei infractiuni. Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de peste 30.720 lei, constand in tigari, produse industriale, etc. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, legalitatea actelor de comert fiind un obiectiv prioritar al politistilor, mai ales in conditiile in care se preconizeaza o intensificare a activitatilor comerciale generata de apropierea sarbatorilor specifice lunii decembrie", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.