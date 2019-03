Sanitarii au dispus efectuarea unei dezinsectii la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu dupa ce elevii s-au plans ca sunt plosnite in spatii

Sanitarii au descins la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu din Suceava dupa ce mai multi elevi din internatul unitatii au povestit ca dorm laolalta cu plosnitele, care ies noaptea si umbla nestingherite prin camere. Acestia au gasit urme de insect si prin urmare, pentru evitarea aparitiei unor situatii epidemiologice deosebite, au impus efectuarea de urgenta a unor operatiuni de dezinsectie in toate spatiile care apartin Colegiului. Deoarece aceste operatiuni presupun utilizarea unor substante toxice, este necesar ca procedurile sa se desfasoare in absenta persoanelor. Unitatea de invatamant va lua masuri organizatorice pentru eliberarea spatiilor in urmatoarele zile, anunta DSP Suceava printr-un comunicat de presa. Dezinsectia va fi efectuata obligatoriu de catre o firma specializata care in prealabil va solicita DSP Suceava avizul pentru substanta pe care o va utiliza. Se vor efectua doua actiuni de dezinsectie la interval de 48 de ore, cu respectarea tuturor masurilor de precautie recomandate in fisa tehnica a produsului ce va fi utilizat. DSP a informat Inspectoratul Scolar judetean Suceava si unitatea de invatamant, care a a initiat deja procedurile recomandate.