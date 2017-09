Sapte focuri de arma pentru prinderea unor contrabandisti de tigari FOTO

Sapte focuri de arma pentru prinderea unor contrabandisti de tigari. Un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului PF Brodina a depistat, miercuri, in apropierea frontierei de stat cu Ucraina, doua persoane care incarcau, intr-un autoturism de teren, marca Mitsubishi, mai multe colete voluminoase. Politistii de frontiera au procedat la somarea prin voce a barbatilor moment in care acestia au abandonat coletele si au demarat in tromba. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a procedat la cercetarea terenului fiind descoperite cinci colete cu tigari. In cadrul aceleiasi actiuni, politistii de frontiera au observat mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, transportand colete voluminoase. Oamenii legii au efectuat somatiile legale prin voce pentru a-i retine pe cei in cauza insa barbatii nu s-au supus, fiind trase sapte focuri de avertisment in plan vertical. In acel moment, persoanele in cauza au abandonat coletele si s-au retras pe teritoriul ucrainean. Au fost anuntate autoritatile de frontiera ale statului vecin despre eveniment concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei. Cu aceasta ocazie, au fost descoperite doua colete cu tigari care au fost duse la sediul sectorului, urmand a fi inventariate. Joi, un alt echipaj al politiei de frontiera a descoperit in apropierea frontierei de stat un autoturism marca Mercedes ML inmatriculat in Marea Britanie. In interior si langa masina, politistii de frontiera au descoperit mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, care impreuna cu masina au fost duse la sediul sectorului pentru continuarea cercetarilor. In urma inventarierii coletelor descoperite a rezultat cantitatea de 19.070 pachete, a caror valoare se ridica la suma de 223.700 lei. Tigarile au fost confiscate iar in continuare se fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.