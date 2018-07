Sapte persoane arestate preventiv, intr-un dosar de trafic de migranti

Sapte persoane au fost arestate preventiv iar o alta a fost plasata sub control judiciar, intr-un dosar de trafic de migranti. Grupul infractional organizat ar fi introdus, pe teritoriul Romaniei, patru grupuri de migranti, din care faceau parte 16 persoane, patru dintre ele fiind depistate pe teritoriul Ucrainei. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, au efectuat, la sfarsitul saptamanii trecute, opt perchezitii domiciliare (trei in judetul Suceava si cinci in judetul Botosani), in cadrul unui dosar penal cu privire la comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti.Din investigatii a rezultat ca, in perioada mai - iunie a.c., mai multi cetateni romani si ucraineni ar fi constituit un grup infractional organizat si ar fi comis infractiuni de trafic de migranti, in scopul obtinerii unor foloase patrimoniale. Activitatile infractionale ar fi avut loc peste frontiera de stat si in zona localitatii Racovat, judetul Botosani.In fapt, grupul infractional organizat ar fi introdus, pe teritoriul Romaniei, patru grupuri de migranti, din care faceau parte 16 persoane, patru dintre ele fiind depistate pe teritoriul Ucrainei. In urma perchezitiilor domiciliare, au fost ridicate patru autoturisme, un pistol, un binoclu, telefoane mobile, cartele SIM, un laptop, bani si mai multe inscrisuri. La una dintre locuintele vizate, au fost identificati sase migranti, acestia fiind preluati de catre reprezentantii Biroului pentru Imigrari Suceava. Politistii au pus in executare opt mandate de aducere, persoanele in cauza fiind conduse la audieri. In baza probatoriului administrat, sapte persoane au fost retinute si, ulterior, arestate, iar fata de o alta a fost dispusa masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.Activitatile au beneficiat de sprijinul politistilor de la transporturi si a luptatorilor pentru actiuni speciale din Suceava, al politistilor de combatere a criminalitatii organizate si al celor de la transporturi din Botosani.De asemenea, in activitati au fost angrenati si politisti de frontiera din Siret, Suceava si Botosani si reprezentanti ai Centrului de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Radauti din Inspectoratul General de Imigrari, precum si jandarmi din Botosani.Cercetarile sunt continuate pentru documentarea intregii activitati infractionale.