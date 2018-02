Sarbatoare in Cetatea de Scaun a Sucevei, la 630 de ani de la atestarea documentara a orasului VIDEO

Gazda manifestarilor a fost primarul Ion Lungu.

Implinirea a 630 de ani de atestare documentara a Sucevei a fost sarbatorita de municipalitate asa cum se cuvine, fiind organizate de sambata evenimente ample. In Cetatea de Scaun a Sucevei s-au intalnit oficialitati ale judetului Suceava, Ucraina si Republica Moldova, unite sub acelasi spirit in zi de sarbatoare pentru orasul nostru. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost gazda manifestarilor, pe tot parcursul zilei de sambata, pana seara tarziu. La Cetatea de Scaun, in Sala Voievozilor, s-a dat citire documentului care atesta documentar Suceava, respectiv o scrisoare a Principelul Petru intai Musat adresata regelui Poloniei, Vladislav al doilea Jagello, document datat la 10 februarie 1388 si emis chiar in cetate. Istoria Setatii de Scaun a Sucevei a fost prezentata pes curt de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. La evenimentul din cetate au participat alaturi de invitati si curteni imbracati in haine medievale, numeroase oficialitati sucevene: presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Adomnicai, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, Ioan Balan, Virginel Iordache. De asemenea, au fost prezenti primarii din Cernauti si Soroca dar si o delegatie din partea primariei orasului Sosnowiec din Polonia. Ion Lungu a apreciat ca se cuvine si este bine sa sarbatorim an de an ziua orasului Suceava. Se implinesc 630 de ani de când domnitorul Petru I Musat a mutat capitala de la Siret la Suceava. 'Astazi Cetatea Sucevei se prezinta falnica si mareata. Acest lucru se datoreaza faptului ca, asa cum se stie, in ultimii ani, aici au avut loc lucrari ample de restaurare, pe un proiect european, initiat de Primaria municipiului Suceava si implementat impreuna cu Consiliul Judetean. Suceava a fost declarata destinatie europeana de excelenta si un rol important l-a avut tocmai Cetatea de Scaun. Un lucru foarte important, care ne bucura, e ca an de an cresc numarul turistilor care ne viziteaza orasul', a declarat Ion Lungu.

La randul sau, Gheorghe Flutur s-a adresat celor prezenti, declarand:'In 2017, 200.000 de turisti au calcat pragul cetatii. Asta a insemnat renasterea intregii zone si a orasului, a turismului, si sunt convins ca in continuare vor veni multi turisti si vom avea multe evenimete. Suceava este kilometrul 0 al turismului si al manifestarilor culturale din aceasta parte de tara. Trebuie sa vorbim despre Stefan si despre Moldova. Avem legitimitatea si obligatia sa o facem. Istoria si viata sunt destul de nedreapte uneori, dar suntem obligati in fata ei sa vorbim mai apasat despre istoria adevarata a Moldovei. Aceasta zona a fost capitala a Moldovei si trebuie sa ramâna capitala culturala a zonei'.

Arhiepiscopul Sucevei si radautilor, IPS Pimen, a facut un apel la unitate pentru binele poporului roman, precizand ca 'simtul istoric, patriotismul inseamna iubirea trecutului'. Tot sambata si tot in Cetatea de Scaun, a fost semnat Protocolul de Infratire intre municipiul Suceava si municipiul Soroca din Rebublica Moldova. De asemenea, a avut Sucevei a avut loc o sluba de pomenire, in capela cetatii, oficiata de un sobor de preoti, in frunte cu frunte cu IPS Pimen.