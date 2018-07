Saru Dornei. Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub un tractor

Un barbat de 36 de ani, din comuna Saru Dornei, a murit dupa ce a fost strivit sub un tractor rasturnat. Accidentul s-a petrecut, joi dupa-amiaza, intr-o padure din zona satului Sarisor, comuna Saru Dornei. Un tractor s-a rasturnat si soferul acestuia a ramas prins sub el. Din nefericire, barbatul a decedat. Joi dupa amiaza, Florin N. s-a deplasat de la domiciliul sau pe un teren situat in zona "Paraul Nitucilor" cu tractorul agricol, tractand si o caruta. In jurul orei 18.00, la domiciliul acestuia a venit fratele sau. Barbatul, vazand ca Florin N. nu se mai intoarce acasa, impreuna cu o ruda au plecat in cautarea lui. Ajunsi in zona respectiva, la o distanta de un kilometru fata de drumul comunal, intr-un parau se afla tractorul agricol rasturnat sub care se afla barbatul de 36 de ani. Rudele au sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei, care l-a extras pe acesta de sub utilaj. De asemenea, la fata locului a ajuns si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean, care din nefericire nu a mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, in vederea efectuarii necropsiei.