Sase autoturisme avariate din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere, in municipiul Suceava

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Sase autoturisme avariate din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere. Marti, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Corneliu Coposu din municipiul Suceava, ajuns la intersectia cu strada Calea Obcinilor, un localnic de 45 de ani, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un tanar de 19 ani, din municipiul Suceava, intrand in coliziune cu acesta, dupa care, a acrosat autoturismul condus de un barbat de 37 de ani, din localitate. In urma impactului, autoturismul condus de tanarul de 19 ani a fost proiectat in alte trei autoturisme parcate in zona.

Din accident, a rezultat ranirea conducatorilor auto de 19 si 45 de ani care au fost transportati la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.